Chinas Importe im März stark gewachsen

Beijing. Chinas Wirtschaft bleibt in der Coronapandemie der Konjunkturtreiber der Welt: Im März stiegen die Importe von Waren um 38,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie die Zollbehörden am Dienstag mitteilten. Es war die stärkste Steigerung seit 2017. Die Exporte wuchsen im März um 30,6 Prozent, einer der höchsten Werte seit Anfang 2018. Die Importzahlen weisen darauf hin, dass die chinesischen Verbraucher fast wieder so viel konsumieren wie vor Beginn der Pandemie. ING-Bank-Analystin Iris Pang erklärte, China habe vor allem Computerchips eingeführt. Wasserknappheit in Taiwan habe eine Ausweitung der Produktion dort verhindert. Teile würden daher nach China geliefert, um die Halbleiterelemente dort fertigzustellen. Den amtlichen Zahlen zufolge stiegen derartige Importe Chinas im ersten Quartal um 33,6 Prozent. (AFP/jW)