Ecuador: Lasso lädt Guaidó zu Einführung ein

Quito. Der neu gewählte Präsident von Ecuador, Guillermo Lasso, wird zu seiner Amtseinführung am 24. Mai nicht Venezuelas rechtmäßigen Staatschef Nicolás Maduro, sondern den Oppositionellen Juan Guaidó einladen. Das erklärte Lasso am Montag (Ortszeit), dem Tag nach seiner Wahl. Zudem kündigte er an, Migranten aus Venezuela in Ecuador einen regulären Aufenthaltsstatus verschaffen zu wollen. (AFP/jW)