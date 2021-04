Türkei: Zehn Exadmirale wieder frei

Istanbul. Zehn pensionierte Admirale in der Türkei sind rund eine Woche nach ihrer Festnahme wegen einer Erklärung zu einem Schiffahrtsabkommen wieder frei. Das Gericht in Ankara verhängte aber Ausreisesperren gegen die zehn Freigelassenen sowie gegen vier weitere ehemalige Marinesoldaten, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Dienstag berichtete. Insgesamt 104 Exadmirale hatten vor rund einer Woche eine Erklärung veröffentlicht, in der sie unter anderem vor einem Austritt der Türkei aus dem Vertrag von Montreux warnten. (dpa/jW)