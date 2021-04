Lohnfortzahlung in Quarantäne erstattet

Berlin. Die Bundesländer haben wegen behördlich angeordneter Quarantäne in der Coronapandemie bislang Verdienstausfälle in dreistelliger Millionenhöhe erstattet. Das geht aus einer Umfrage der dpa unter den zuständigen Ämtern der Länder hervor. Demnach wurden bislang mindestens 150 Millionen Euro ausgezahlt. Während etwa in Hessen oder Baden-Württemberg vergleichsweise viel Geld geflossen ist, stauen sich in anderen Ländern die Anträge. Im Falle einer behördlich angeordneten Quarantäne haben Beschäftigte Anspruch auf Entschädigung. Diese erhalten sie in den ersten sechs Wochen als Lohnfortzahlung von ihren Betrieben. (dpa/jW)