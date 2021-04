Linke-Ältestenrat kritisiert Programm

Berlin. Der Ältestenrat der Partei Die Linke sieht diese vor der kommenden Bundestagswahl auf einem unklaren Kurs hin zu einer Regierungsbeteiligung. Das rühre an einem »Grundverständnis« der Partei. Das geht aus einem jW am Dienstag vorliegenden Papier des Ältestenrates hervor. Der Ältestenrat kritisiert demnach das generelle Fehlen einer Debatte in der Partei über inhaltliche Ziele sowie Partner eines eventuellen Parteien- und Regierungsbündnisses. Ein Wahlkampf mit politischen Parolen ohne tiefgehende gesellschaftliche Analyse könne sich »verhängnisvoll« für Die Linke auswirken. (jW)