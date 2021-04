Lawrow verurteilt EU-Sanktionen gegen Iran

Teheran. Die russische Regierung hat die jüngsten EU-Sanktionen gegen den Iran verurteilt, sich mit Blick auf die Gespräche über das iranische Atomabkommen aber optimistisch gezeigt. »Wir erwarten, dass das Abkommen bewahrt werden kann und dass Washington endlich zur vollständigen Umsetzung der entsprechenden UN-Resolution zurückkehrt«, sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow bei einem Besuch in Teheran am Dienstag. Die EU hatte am Montag acht Vertreter der iranischen Sicherheitsbehörden sowie drei Haftanstalten auf ihre Sanktionsliste gesetzt. (AFP/jW)