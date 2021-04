China: Neue Auflagen für Alibaba-Tochter

Beijing. Die chinesische Alibaba-Finanzsparte Ant Group muss sich künftig als Finanzholding neu aufstellen und strengere Auflagen wie eine Bank erfüllen. Am Montag ordneten die Aufsichtsbehörden eine umfassende Umstrukturierung an, berichteten Staatsmedien. Der Finanzdienstleiter, dem auch der große mobile Bezahldienst Alipay gehört, muss ferner unfairen Wettbewerb und Liquiditätsrisiken seiner Finanzfonds beseitigen. Erst am Wochenende hatten Chinas Wettbewerbshüter eine Rekordstrafe in Höhe von 18 Milliarden Yuan (2,3 Milliarden Euro) gegen Alibaba verhängt, weil die Onlinehandelsplattform ihre marktbeherrschende Position ausgenutzt habe. (dpa/jW)