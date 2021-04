Australien: Zyklon »Seroja« wütet an Küste

Perth. Der Zyklon »Seroja« hat an der Westküste Australiens schwere Verwüstungen verursacht. Der tropische Wirbelsturm, der mit Starkregen einherging, habe Häuser zerstört, Bäume entwurzelt und Stromleitungen heruntergerissen, berichtete der Sender 9News am Montag. Verletzt worden sei »wie durch ein Wunder« niemand. Am schlimmsten betroffen war der auch bei Touristen beliebte Küstenort Kalbarri knapp 600 Kilometer nördlich von Perth, wo 20 Prozent aller Dächer von heftigen Böen abgedeckt wurden. (dpa/jW)