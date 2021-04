Prag: Außenminister Petricek muss gehen

Prag. Der tschechische Außenminister Tomas Petricek ist entlassen worden. Das teilte ein Sprecher von Präsident Milos Zeman am Montag in Prag mit. Bis zur Findung eines Nachfolgers soll Petriceks sozialdemokratischer Parteikollege und Innenminister Jan Hamacek das Ressort zusätzlich leiten. Er gehe erhobenen Hauptes, sagte der scheidende Minister. »Ich habe mich immer für eine proeuropäische und prowestliche Orientierung der Tschechischen Republik eingesetzt«, betonte der 39jährige. Ein halbes Jahr vor der Parlamentswahl in Tschechien ist damit der Führungsstreit bei den Sozialdemokraten (CSSD), dem Juniorpartner in der Minderheitsregierung, eskaliert. (dpa/jW)