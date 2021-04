Zahl der Coronatoten in Gaza steigt

Gaza. Die Zahl der täglichen Todesfälle in Verbindung mit dem Coronavirus hat in Gaza einen Rekordwert erreicht. Wie das Gesundheitsministerium am Montag mitteilte, wurden binnen 24 Stunden 17 weitere Tote registriert. Das ist die höchste Zahl seit Beginn der Pandemie vor mehr als einem Jahr. Insgesamt starben in dem Küstengebiet demnach 694 Menschen nach einer Coronainfektion. In Gaza leben etwa zwei Millionen Menschen auf engem Raum, unter teilweise miserablen Bedingungen und bei schlechter medizinischer Versorgung. Die Pandemie bringt das Gesundheitssystem in dem Gebiet an seine Grenzen. (dpa/jW)