Büchel-Protest: Urteil gegen Aktivistin

Cochem. Wegen »gemeinschaftlichen Hausfriedensbruchs« und »gemeinschaftlicher Sachbeschädigung« ist eine Friedensaktivistin am Montag zu einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen verurteilt worden. Das teilte die Kölner Ortsgruppe der Deutschen Friedensgesellschaft – Vereinigte KriegsgegnerInnen e. V. am Montag mit. Die angeklagte 77jährige Ariane Dettloff hatte im April 2019 gemeinsam mit anderen Aktivisten die Startbahn des Luftwaffenstützpunktes in Büchel (Rheinland-Pfalz) betreten, um den Abzug von US-Atombomben aus der BRD und den Beitritt Deutschlands zum UN-Atomwaffenverbotsvertrag zu fordern. Gegen das Urteil wurde Berufung eingelegt. (jW)