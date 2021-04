Russland warnt vor Waffenlieferung an Kiew

Moskau. Angesichts der neuen Eskalation im Konflikt im Donbass warnt Moskau vor Waffenlieferungen an Kiew. »Wir fordern alle verantwortlichen Länder auf, mit denen wir im Gespräch sind, darunter die Türkei, die ständigen kriegerischen Äußerungen des Kiewer Regimes zu analysieren«, sagte Außenminister Sergej Lawrow am Montag bei einem Besuch in Ägypten der Agentur Interfax zufolge. »Wir warnen sie davor, diese militaristischen Stimmungen zu schüren.« Hintergrund sind weitere Lieferungen türkischer Kampfdrohnen. Die Ukraine hatte bereits 2019 einen Vertrag darüber abgeschlossen. (dpa/jW)