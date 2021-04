Elektronikriese Huawei trotzt US-Sanktionen

Beijing. Der chinesische Huawei-Konzern stellt sich auf noch lange andauernde US-Sanktionen ein und setzt verstärkt auf neue Geschäftsbereiche. Allein in diesem Jahr werde mehr als eine Milliarde US-Dollar (rund 840 Millionen Euro) in die Entwicklung der Roboterwagentechnologie investiert, erklärte Huawei-Chef Eric Xu am Montag. Mit Blick auf die US-Sanktionen sagte Xu, die Strategie von Huawei sei darauf ausgelegt, unabhängig von der Politik Washingtons zu überleben und zu wachsen. Huawei gehe davon aus, noch lange Zeit auf der schwarzen Liste der US-Regierung zu stehen. Der damalige US-Präsident Donald Trump hatte den chinesischen Smartphoneanbieter und Netzwerkausrüster 2019 mit Sanktionen belegt – und die Maßnahmen im vergangenen Jahr auf den Chipbereich ausgeweitet. Huawei verlor dadurch den Zugang zu wichtigen Technologien aus dem Westen. (AFP/jW)