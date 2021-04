NATO: Hochrangige Treffen in Brüssel

Brüssel. Die Kriegsallianz NATO hält in den kommenden Tagen eine Reihe hochrangiger Treffen zu internationalen Konfliktthemen wie der Lage im Donbass ab. Der ukrainische Außenminister Dmitri Kuleba werde am Dienstag in Brüssel NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg treffen, kündigte das Bündnis am Montag an. Außerdem werden US-Außenminister Antony Blinken ab Dienstag und US- Verteidigungsminister Lloyd Austin am Mittwoch in der belgischen Hauptstadt erwartet. Neben dem Donbass soll der vorgesehene US-Truppenabzug aus Afghanistan Hauptthema der Beratungen sein. Auch die Wiederbelebung des Atomabkommens mit dem Iran dürfte zur Sprache kommen. »Ich freue mich auf produktive Gespräche mit Verbündeten über eine breite Palette gemeinsamer Prioritäten«, schrieb Blinken auf Twitter. (AFP/jW)