Borissow will Neuwahlen in Bulgarien verhindern

dpa Neuwahlen sind keine Lösung – zumindest nicht für ihn. Der bulgarische Ministerpräsident Boiko Borissow bei der Stimmabgabe (4.4.2021)

Sofia. Bulgariens Ministerpräsident Boiko Borissow will nach seinem Wahlsieg und der nun entstandenen Pattsituation Neuwahlen unbedingt verhindern. »Neuwahlen sind keine Lösung«, sagte Borissow am Mittwoch. Seine Partei, die in bürgerlichen Medien gerne als »proeuropäische« bezeichnete GERB, hatte am Sonntag 26 Prozent der Wählerstimmen erhalten. Allerdings haben sich vier Parteien zu einem sogenannten Anti-GERB-Block zusammengetan und wollen keine Koalition mit Borissow eingehen, gegen den es im vergangenen Jahr monatelang Proteste wegen Korruption und seines autoritären Führungsstils gab. GERB ist Mitglied in der Europäischen Volkspartei (EVP) und erfreut sich großer Unterstützung durch CDU und CSU. (dpa/jW)