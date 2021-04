US-Präsident stellt Haushaltsplan vor

Washington. US-Präsident Joseph Biden möchte die Bundesausgaben steigern. Das Weiße Haus legte am Freitag (Ortszeit) einen vorläufigen Etatvorschlag für das Haushaltsjahr 2022 vor, das im Oktober beginnt. In dem Entwurf mit einem Umfang von 1,52 Billionen US-Dollar (1,28 Billionen Euro) ist unter anderem eine Steigerung der Mittel für Bildung um fast 41 Prozent vorgesehen. Allein 36,5 Milliarden Dollar sollen nach Angaben des Weißen Hauses in Schulen mit einem hohen Anteil von Schülern aus armen Familien fließen. Das sei ein Plus von etwa 20 Milliarden Dollar. Deutliche Steigerungen sind demnach auch für das Gesundheitsressort eingeplant – unter anderem, um gegen die Opioidkrise im Land anzugehen und die USA für künftige Gesundheitskrisen zu rüsten. (AFP/jW)