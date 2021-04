Myanmar: Verlängerung des Ausnahmezustands

Yangon. Die Junta in Myanmar plant offenbar, den von ihr verhängten einjährigen Ausnahmezustand in dem Krisenland zu verlängern. Der Sprecher der neuen Militärführung, Zaw Min Tun, sagte in einem Interview des US-Senders CNN, die Maßnahme könne »um sechs Monate oder länger« ausgedehnt werden. Gleichzeitig versicherte er, dass »freie und faire Wahlen« innerhalb von zwei Jahren durchgeführt würden, wie es von der Verfassung vorgegeben sei. (dpa/jW)