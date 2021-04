Industrieproduktion in BRD gesunken

Wiesbaden. Die deutsche Industrie hat im Februar überraschend einen weiteren Dämpfer erlitten. Im Monatsvergleich sei die Produktion um 1,6 Prozent gesunken, teilte das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mit. Experten waren im Schnitt von einem Anstieg um 1,5 Prozent ausgegangen. Im Vergleich zum Februar 2020, dem Monat vor dem Beginn der Einschränkungen durch die Coronapandemie in Deutschland, sei die Produktion kalenderbereinigt um 6,4 Prozent gesunken, teilte das Bundesamt weiter mit. (dpa/jW)