Söder gegen Maaßen-Kandidatur

Erfurt/München. CSU-Chef Markus Söder hat die CDU in Thüringen vor einer Bundestagskandidatur des Exverfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen gewarnt. »Das wäre ein schwieriges Signal. Ich hoffe, dass die Thüringer CDU klug entscheidet«, sagte Söder dem Spiegel. Ob Maaßen als Direktkandidat für den Bundestagswahlkreis 196 in Südthüringen nominiert wird, werde sich voraussichtlich Ende April entscheiden, sagte Thüringens CDU-Generalsekretär Christian Herrgott am Freitag auf Anfrage in Erfurt. Für die Kandidatenwahl sei jetzt der 30. April im Gespräch, so Herrgott. (dpa/jW)