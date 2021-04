Deutsche Post rechnet 2021 mit sattem Gewinn

Bonn. Die Deutsche Post rechnet nach dem ersten Quartal mit einem kräftigen Überschuss für das Gesamtjahr. Beim Gewinn vor Steuern und Zinsen (Ebit) erwartet der Konzern jetzt »deutlich mehr« als 5,6 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Freitag in Bonn mitteilte. Bisher war lediglich von »mehr« die Rede gewesen. Im ersten Quartal hat die Deutsche Post ein vorläufiges Ebit von 1,9 Milliarden Euro erwirtschaftet. Konzernchef Frank Appel betonte: »Der Start in das neue Geschäftsjahr war so dynamisch wie noch nie.« Die Deutsche Post erhöht seit Jahren das Briefporto für Geschäftskunden. (dpa/jW)