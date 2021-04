Linke: Debatte um Wagenknecht-Kandidatur

Berlin. Mehrere Politiker der Linkspartei fordern einem Bericht zufolge einen Verzicht der ehemaligen Bundestagsfraktionschefin Sahra Wagenknecht auf eine Bundestagskandidatur. Das berichtete am Freitag der Spiegel. Hintergrund ist eine Debatte um Auszüge aus Wagenknechts neuem Buch »Die Selbstgerechten«, das am 14. April in den Buchhandel kommt. Wagenknecht wird vorgeworfen, mit dem Buch eine Art Generalabrechnung mit der eigenen Partei verfasst zu haben. Wagenknecht kandidiert am Samstag bei der Vertreterversammlung des Linke-Landesverbandes Nordrhein-Westfalen für den ersten Platz der Landesliste zur Bundestagswahl. Wagenknechts Buch sei »eine Kriegserklärung an Hunderttausende junge Menschen, die uns wählen und sich für Klimaschutz und Antirassismus einsetzen«, sagte der Bundestagsabgeordnete Niema Movassat dem Spiegel. (dpa/jW)