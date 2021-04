Hart bestraft

Frankfurt am Main. Der Fußballweltverband FIFA hat die nationalen Verbände Pakistans und des Tschad mit sofortiger Wirkung suspendiert. Im Tschad hatten Regierungsbehörden dem nationalen Fußballverband FTFA die ihm übertragenen Befugnisse dauerhaft entzogen, ein nationales Komitee für die vorübergehende Verwaltung eingesetzt und die Kontrolle über die Räumlichkeiten des FTFA übernommen. In Pakistan bestrafte die FIFA die »feindliche Übernahme« des Hauptquartiers des Fußballverbandes PFF in Lahore durch eine Gruppe von Demonstranten sowie die Absetzung der von der FIFA eingesetzten Normalisierungskommission. (sid/jW)