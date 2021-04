Spritpreise steigen wieder

München. Die Spritpreise sind wieder deutlich im Steigflug. Nach einer kurzen Verschnaufpause vor den Osterferien wurden sie die zweite Woche in Folge stark erhöht, wie der ADAC am Mittwoch mitteilte. Im bundesweiten Tagesdurchschnitt des Dienstags kostete Superbenzin der Sorte E10 demnach 1,474 Euro pro Liter. Das sind 1,6 Cent mehr als in der vergangenen Woche. Diesel legte um 0,8 Cent auf 1,315 Euro zu. Seit Anfang November 2020 hat der Super-E10-Preis rund 30 Cent zugelegt, der für Diesel sogar 31 Cent. Haupttreiber waren der steigende Ölpreis und das Auslaufen der Mehrwertsteuersenkung. (dpa/jW)