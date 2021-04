Naturgewalt

Kandhi Barnez/AP/dpa

In Indonesien ist die Zahl der Todesopfer nach schweren Unwettern mit Überschwemmungen und Erdrutschen wie in Dili (siehe Bild) weiter gestiegen. Die Behörden gaben sie am Dienstag mit 128 an. Mindestens 72 Menschen wurden auf mehreren Inseln im Osten des Landes noch vermisst, nachdem der Zyklon Seroja am Wochenende die Provinz Ostnusa-Tenggara heimgesucht hatte. In abgelegenen Regionen, die wegen der Wassermassen und Schlamm­lawinen nicht erreichbar sind, waren Rettungstrupps mit Hubschraubern im Einsatz. (dpa/jW)