Untersuchung zu Polizeieinsatz in London

London. Eine Untersuchung zum Polizeieinsatz bei der Mahnwache in London für die getötete Sarah Everard – tatverdächtig ist ein Polizist – hat das Vorgehen der Einsatzkräfte als angemessen gerechtfertigt. Scotland Yard habe zu Recht den Standpunkt eingenommen, dass die Gefahr von Coronavirusübertragungen zu groß gewesen sei, um sie zu ignorieren, teilte die Aufsichtsbehörde HMICFRS am Dienstag mit. Bei dem Einsatz in dem Park Clapham Common im Süden Londons am Abend des 13. März war die Polizei äußerst brutal vorgegangen. Auf Videos, die in sozialen Netzwerken kursierten, war zu sehen, wie die Beamten mehrere Frauen gewaltsam abführten. Das Foto einer Frau, die von Polizisten mit dem Gesicht nach unten zu Boden gedrückt wird, ging um die Welt. (dpa/jW)