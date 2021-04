Umfrage: Bargeldloses Bezahlen gefragt

Frankfurt am Main. Sechs von zehn Menschen in Deutschland würden einer Umfrage zufolge grundsätzlich häufiger mit Karte oder Smartphone bezahlen – allerdings gibt es eine Reihe von Hemmnissen. Beim Bäcker oder Metzger, im Taxi oder im Nahverkehr, aber auch in mancher Gaststätte sind Verbraucher nach eigener Erfahrung noch auf Bargeld angewiesen. 26 Prozent der mehr als 2.000 vom Meinungsforschungsinstitut You-Gov befragten Erwachsenen gaben an, sie würden Karte und Smartphone häufiger zum Bezahlen nutzen, »wenn es mehr Möglichkeiten gäbe«, zitierte dpa ein Institutssprecher am Sonntag. (dpa/jW)