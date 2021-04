Türkei: Inflation steigt auf 16 Prozent

Ankara. Die Inflation in der Türkei steigt weiter an. Im März habe die Inflationsrate bei 16,19 Prozent gelegen, teilte das türkische Statistikamt am Montag mit. Im Februar waren die Verbraucherpreise im Jahresvergleich um 15,61 Prozent gestiegen. Lebensmittel bleiben weiter teuer. Die Preise stiegen im März auf Jahresbasis um 17,44 Prozent. Angesichts hoher Arbeitslosigkeit und einer dritten Coronawelle, mit der die Türkei zur Zeit kämpft, erschwert das die Situation für die Menschen im Land weiter. (dpa/jW)