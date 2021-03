Erst mal ausmisten

Bernd Thissen/dpa Sie können nur froh sein, derzeit ohne Zuschauer zu spielen: Die Reaktionen der Kurven wären klar (Dortmund, 7.3.2020)

In den letzten Tagen gab es im Profifußball viel Neues, was uns Fans ratlos und kopfschüttelnd zurücklässt.

So enthüllte eine ZDF-Doku, dass der Vizepräsident des Deutschen Fußballbundes (DFB), Rainer Koch, verdeckte Ermittler in Fanblöcke schicken wollte, um die Fanszenen zu zerschlagen. Zumindest behauptete das der ehemalige Verbandspräsident Reinhard Grindel. Koch bestreitet das zwar und beruft sich auf die – für ihn immer geltende – »Rule of Law«. Grindel bleibt aber trotzdem bei seiner Aussage. Da reibt sich der Fan verwundert die Augen und fragt sich, wo Herr Koch mit seiner »Rule of Law« war, als es um Korruption, Steueraffäre oder Sommermärchen ging.

Nach dieser Doku ist für jeden Fan klar, dass es kein Funktionär dieses Verbandes mehr wert ist, mit ihm über Fanrechte zu sprechen. Offensichtlich ist man dort mehr mit missgünstigen inneren Streitigkeiten und Vertuschung beschäftigt als damit, auf die gern beschworene »Rule of Law« zu achten. Solange dieser Laden nicht vollständig ausgemistet worden ist, kann man mit niemandem aus dem DFB verhandeln.

Wie verlogen es auch sonst zuging, zeigte uns »Die Mannschaft«. Mit selbstgemalten T-Shirts wollte man uns weismachen, man würde von sich aus für Menschenrechte demonstrieren – ohne dabei zu erklären, wer denn eigentlich der Adressat der Botschaft ist. Kurz danach kam jedoch ein Hochglanzvideo heraus, ein »Making-of« der Malaktion. Der DFB ließ es auch noch über die sozialen Medien verbreiten. Jeder Fan ahnte es ohnehin schon: Das Ganze war von langer Hand geplant und organisiert und alles andere als eine spontane Idee der Spieler. Sollte es doch anders gewesen sein, haben sie sich von der DFB-Marketingabteilung instrumentalisieren lassen, was es nicht besser macht.

Und das alles geschieht in Zeiten der angeblichen neuen »Demut«, in der uns Funktionäre und Spieler vorgaukeln, dass sie uns Fans doch so sehr vermissen. Nach diesen Aktionen können sie nur froh sein, derzeit ohne Zuschauer zu spielen. Jeder kann sich denken, welche Transparente und Gesänge sie im Stadion nach diesen Aktionen empfangen hätten.

»Sport frei!« vom Fananwalt.