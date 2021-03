Lobby in eigener Sache

José Villalgordo/Agencia EFE/imago Lobbyist aggressiver Ostpolitik: »Ukraine-Experte« und Ex-NATO-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen

Sogenannte Gastbeiträge von Politikern in Medien sind umstritten. Sie können womöglich eine Ergänzung redaktioneller Inhalte darstellen, »in unguten Fällen«, so der Journalist René Martens, werde jedoch »ein Text ins Blatt gehoben, der die üblichen redaktionellen Prozesse nicht überstanden hätte«. So gab es im vergangenen Jahr Wirbel um einen Gastbeitrag von Exminister Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ), der sich liest wie ein Lobbypapier der Pleitefirma Wirecard. Mit Beiträgen dieser Art können Politiker ungefiltert ihre Ansichten verbreiten. Dazu liegt vom Autor dieses Beitrages seit vergangenen Donnerstag ein Diskussionspapier der gewerkschaftsnahen Otto-Brenner-Stiftung zu der Thematik vor. Betrachtet wurden darin 72 Fälle, die zwischen dem 1. Januar 2020 und dem 31. Juli 2021 in der Süddeutschen Zeitung, der FAZ und dem Tagesspiegel veröffentlicht wurden.

Ein zentrales Ergebnis der Untersuchung ist, dass bei derartigen Beiträgen eine mangelnde personelle Pluralität herrscht, die sich auch auf die inhaltliche Pluralität auswirkt. Es kommt so gut wie nie vor, dass eine Gegenposition, etwa in Form eines Gegengastbeitrags oder eines beigestellten redaktionellen Sachstücks artikuliert wird. Dies ist um so problematischer, als sich etwa in zwei der untersuchten Beiträge für Militäreinsätze ausgesprochen wird. Das betrifft unter anderem einen Text von Wolfgang Schäuble (CDU) in der FAZ vom 5. Juli 2020, in dem sich der Parlamentspräsident für »pragmatische Lösungen« beim Schutz der EU-Außengrenzen und der Menschen beiderseits dieser Grenzen ausspricht, wozu auch »militärisches Engagement der EU« gehöre. In zwei der untersuchten Beiträge wird für Atomwaffen plädiert – eine ansonsten eher unpopuläre Forderung –, bevor dann kürzlich Deutschland auf internationaler Ebene den Vertrag zum Verbot von Atomwaffen ablehnte.

Die Untersuchung ergab auch, dass Politiker der Regierungskoalition 34 von 72 der untersuchten Beiträge verfasst haben und Vertreter der Bundesebene gegenüber solchen der Landes- und der kommunalen Ebene überrepräsentiert sind. Auffällig oft ist die FDP dabei. 15 Beiträge wurden von Politikern dieser eher kleinen Partei veröffentlicht – mehr als von SPD-Vertretern. Repräsentanten von Bündnis 90/Die Grünen (drei) und der Partei Die Linke (zwei) seien im Vergleich dazu deutlich seltener als Gastautoren veröffentlicht worden. Beim Berliner Tagesspiegel scheint man besonders offen für die FDP zu sein. Von den 15 Gastbeiträgen aus dieser Partei erschienen 13 in dem Blatt, nur jeweils einer in der FAZ und bei faz.net.

Bemerkenswert auch weitere Zahlen der Erhebung: Von den 72 Beiträgen wurden 77,7 Prozent von einer oder mehreren männlichen Personen verfasst, sieben Prozent von einer gemischten Gruppe und nur 15,3 Prozent ausschließlich von einer weiblichen Person. Die überwiegende Mehrheit der Autoren stammt aus Westdeutschland. Wenig vertreten waren im Untersuchungszeitraum Politiker mit Migrationshintergrund. Der einzige unter den 72 Beiträgen im ersten Halbjahr 2020 ist offensichtlich jener im Tagesspiegel, der von der Berliner Lokalpolitikerin Sawsan Chebli (SPD) stammt. Der »typische Autor« eines Gastbeitrages in SZ, FAZ und Tagesspiegel – so der Eindruck – ist also männlich, hat keinen Migrationshintergrund, kommt aus Westdeutschland und gehört einer der Regierungsparteien CDU oder SPD an.

Im Diskussionspapier wurden einzelne Gastbeiträge genauer untersucht. So beispielsweise einer des früheren dänischen Ministerpräsidenten und ehemaligen NATO-Generalsekretärs Anders Fogh Rasmussen in der SZ vom April 2020. Darin äußerte sich der Expolitiker auch zur Ukraine. Rasmussen ist laut von der SZ beigefügter Autorenvita auch »CEO der Beratungsfirma Rasmussen Global«. Worüber die Leser nicht unmittelbar informiert werden, das ist die Tatsache, dass die Firma laut EU-Lobbyregister (Transparenzregister der Europäischen Kommission) ein großes Spektrum an Dienstleistungen anbietet, »einschließlich Analyse, Beratung, High-Level-Briefings mit einem ausgeprägten taktischen Fokus auf Auslieferung, Kampagnendurchführung, Kommunikation, Medienarbeit und Beeinflussungsstrategien«. Zu den für Rasmussen Global wichtigsten anvisierten Strategien im Hinblick auf Gesetzesvorhaben in der EU gehören laut Transparenzregister unter anderem »Reformen in der Ukraine«. Rasmussen wurde 2016 Berater des damaligen ukrainischen Präsidenten. Die vielfältigen geschäftlichen Verbindungen des NATO-Hardliners werden dabei durch die kurze Autorenvita unter dem Beitrag nicht im Ansatz deutlich. Die SZ nahm dazu keine Stellung. Ein Mitarbeiter von Rasmussens Beratungsfirma verwies unter anderem auf die eigenen Internetseiten. Dort würden alle Fragen beantwortet. Die Kunden der Firma seien zudem im EU-Transparenzregister gelistet.