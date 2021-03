»Öfter mal Ferien vom Ich!«

imago/Hohlfeld »Als Berliner kann man ja zur Zeit nicht mal an die Ostsee«. Corona erzwingt den Urlaub im Umland

Deutschland dreht Däumchen, wie geht es Ihnen?

Mir geht es zum Glück sehr gut, und von Däumchendrehen kann keine Rede sein.

Kurzarbeit oder Homeoffice?

Weder noch. Zwei Kolleginnen sind im Homeoffice, da habe ich das Büro für mich allein. Unser Chef hat ein eigenes Zimmer, wir sehen uns praktisch nur beim Mittagessen. Wenn wir was besprechen müssen, setzen wir die Maske auf. Man hat sich dran gewöhnt.

Hand aufs Herz, Reiseführerverlage sind doch die Gewinner der Coronasaison?

Klar, Reiseführer werden jetzt als Science-Fiction verkauft! Aber im Ernst: wohl kaum. Das Warensegment »Reise« leidet im Buchhandel am stärksten. Das einzige, was ein bisschen »boomt«, sind regionale Reiseführer, also Urlaub vor der Haustür, Radtouren, Wanderungen im Umland. Als Berliner kann man ja zur Zeit nicht mal an die Ostsee.

Welche Bücher des Verlags laufen momentan am besten?

Genau die. Da haben wir tatsächlich Glück, dass solche Reiseführer zu unserem Programm gehören. Radtouren und Wanderungen rund um Berlin oder auch Hamburg werden verstärkt nachgefragt, auch Kiezführer für das Stadtgebiet. Die Berliner scheinen, wenn auch gezwungenermaßen, ihre vielfältige Stadt und deren wunderschöne Umgebung zu entdecken. Und das freut uns doppelt, denn gewissermaßen ist das ja unsere Mission: Leute, es muss nicht Hawaii oder Havanna sein, das Havelland ist auch schön.

Lebt eine Reiseführerredakteurin im anhaltenden Urlaubsmodus?

Psychologisch schwierig wird es vor allem, wenn die Fotos, die ich ins Buch einsetze, so schön sind, dass ich da am liebsten sofort hinwill. Die aufkommende Urlaubsstimmung ist aber schnell dahin, wenn der Text dann nicht mehr ins Layout passt. Reiseführer sind ja auch sehr stark strukturierte Information, das ist schon manchmal etwas knifflig, bis alles nicht nur gut aussieht, sondern auch für den Leser gut funktioniert.

Wie hat sich die Branche im Seuchenjahr verändert?

Ich glaube, es gab ganz unterschiedliche Erfahrungen. Für den Buchhandel hat sicher das Onlinegeschäft an Bedeutung gewonnen. Insbesondere inhabergeführte Buchhandlungen haben viel Solidarität seitens ihrer Stammkunden erlebt, die Filialisten hatten es insgesamt schwerer. Manche Bücher sind gar nicht erschienen, andere hatten unvorhergesehenen Erfolg. Vor allem sind aber die beiden großen Buchmessen in Leipzig und Frankfurt 2020 praktisch ausgefallen. Was das alles für die Zukunft bedeutet, wird sich wohl noch herausstellen.

Wohin sollten die geimpften Deutschen 2021 verreisen?

Tja, nach dem ganzen Lockdown-Trubel sehnt man sich doch bestimmt nach ein wenig Ruhe. Keine Aufregung, weit gucken … Wie wäre es mit den Halligen?

Sieht es auf Bali nicht inzwischen aus wie in jeder beliebigen Einkaufsmall?

Ich finde den Gedanken von Hans Magnus Enzensberger ja gut: Der Tourist zerstört, was er sucht, indem er es findet. Jede Trauminsel hört auf, eine zu sein, sobald sie jemand entdeckt hat. Vielleicht auch Bali – keine Ahnung! Ich hätte wirklich Lust hinzufahren und nachzuschauen.

Christian Kracht forderte einst Ferien für immer, halten Sie das für eine gute Idee?

Ernsthaft? Dass ein Ausnahmezustand als Dauerzustand absolut nervtötend ist, wissen wir doch jetzt alle! Ich fordere: Öfter mal Ferien vom Ich!

Welches ist aktuell Ihr Lieblingsreisebuch?

»Der Herr der Ringe«.Interview: Frank Willmann