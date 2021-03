Verbraucherpreise in EU leicht gestiegen

Luxemburg. Die Verbraucherpreise in der Euro-Zone sind im März den dritten Monat in Folge leicht gestiegen. Wie die EU-Statistikbehörde Eurostat am Mittwoch unter Berufung auf eine erste Schätzung mitteilte, lag die jährliche Inflation in der Währungsunion im März bei 1,3 Prozent. Im Januar und Februar hatten sich die Lebenshaltungskosten jeweils um 0,9 Prozent erhöht, nachdem sie zuvor fünf Monate in Folge gesunken waren. (AFP/jW)