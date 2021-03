Daimler will Kapital belohnen

imago images/STPP Klare Konzernpolitik: Rund 40 Prozent des Nettogewinns werden an die Aktionäre ausgeschüttet

Für Großkonzerne ist die Coronakrise ein profitables Geschäft. Das bestätigt wieder einmal der Pkw- und Lastwagenbauer Daimler, der für das erste Quartal 2021 gute Geschäfte meldet. Absatz und Umsatz der Pkw-Sparte des Konzerns sollten ungeachtet branchenweiter Lieferengpässe von Mikrochips über dem Vorjahresquartal liegen, sagte Vorstandschef Ola Källenius am Mittwoch bei der digital abgehaltenen Daimler-Hauptversammlung in Stuttgart. Mit Blick auf die Profitabilität zeigte sich Källenius bei Autos ebenso zuversichtlich wie bei der Lkw- und Bussparte, die im Herbst vom Gesamtkonzern abgespaltet werden soll, um sie an die Börse zu bringen. Hier gehe man von einem gestiegenen Anteil des Gewinns am Umsatz aus, die Verkäufe lägen wohl auf Vorjahresniveau.

Zudem wollte der Autobauer auf der Hauptversammlung eine Erhöhung der Dividende für das Jahr 2020 beschließen lassen (nach jW-Redaktionsschluss). Der Vorschlag des Konzernvorstands sieht die Ausschüttung von 1,35 Euro pro Aktie vor – die Hälfte mehr als im Vorjahr. Trotz Pandemie und Wirtschaftskrise kein Problem, findet der Vorstand. Der scheidende Aufsichtsratschef Manfred Bischoff sagte außerdem, es sei grundsätzliche Daimler-Politik, rund 40 Prozent des Nettogewinns an die Aktionäre auszuschütten. »Die Unterstellung, dass die Dividende ausbezahlt würde aus Steuergeldern, die wir als Subventionen in der Krise erhalten haben, ist schlicht und einfach falsch«, ergänzte er vor der formellen Dividendenabstimmung. Bei den Kurzarbeitergeldern handle es sich um eine Versicherungsleistung aus der Arbeitslosenkasse. Källenius hatte zuletzt gesagt, dass Daimler in diese Kasse lange viel Geld eingezahlt habe.

Kritik entzündet sich vor allem daran, dass Daimler im Vorjahr durch Kurzarbeitergeld konzernweit rund 700 Millionen Euro »sparte«, und nun dennoch die Ausschüttungen erhöht. Der Dachverband der Kritischen Aktionärinnen und Aktionäre befand, durch dieses Vorgehen mitten in der Pandemie zeige sich Daimler »ignorant für die gesamtgesellschaftliche Stimmung«.

Auch Susanne Ferschl, stellvertretende Vorsitzende der Bundestagsfraktion von Die Linke, kritisierte das Vorhaben scharf: »Die Ankündigung von Daimler, die Gewinnausschüttung an die Aktionäre im Krisenjahr sogar noch zu erhöhen, ist ignorant gegenüber der Gesellschaft und moralisch empörend«, erklärte sie in einer Pressemitteilung am Mittwoch. Noch schlimmer sei, dass die Regierung dabei tatenlos zuschaue, wie staatliches Geld in den Taschen privater Anleger verschwinde, so Ferschl weiter. »Überfällig ist es, sowohl die Kurzarbeit an die Bedingung einer Beschäftigungsgarantie zu knüpfen und Verstöße mit einer Erstattung zu bestrafen, als auch Gewinnausschüttungen in der Krise zu untersagen.« (dpa/AFP/jW)