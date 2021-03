Kosovo lässt Botschaft in Jerusalem

Pristina. Die neue »Regierung« im Kosovo will den Sitz ihrer Botschaft in Israel in Jerusalem belassen. »Diese Frage ist vom Tisch«, erklärte Außenministerin Donika Gervalla am späten Dienstag abend dem Nachrichtenportal kallxo.com. Israel und Kosovo hatten am 1. Februar diplomatische Beziehungen aufgenommen. Sechs Wochen später hatte Pristina seine Botschaft in Jerusalem eröffnet. (dpa/jW)