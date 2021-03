Konzernziel Profit

Wolfgang Kumm/dpa

Zur Aktionärsversammlung des Autokonzerns Daimler haben am Mittwoch die »Bürgerbewegung Finanzwende« und die Umweltschutzorganisation BUND gegen die Ausschüttung von Gewinnen an die Anteilseigner protestiert. Die Aktivisten erklärten, Daimler habe in der Coronakrise von staatlichen Hilfen profitiert. Deshalb sollte der Konzern zuerst diese Gelder zurückzahlen, bevor die Aktionäre bedient werden. »Am Ende steht ein Minus für die Beschäftigten, aber ein Plus für die Aktionäre – das kann man niemandem erklären«, sagte Lena Blanken von »Finanzwende«. (AFP/jW)

