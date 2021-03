Putschversuch in Niger gescheitert

Niamey. Im westafrikanischen Staat Niger ist ein Umsturzversuch gescheitert. Regierungssprecher Abdourahamane Zakaria gab am Mittwoch in der Hauptstadt Niamey bekannt, dass am Morgen gegen drei Uhr drei Lastwagen mit schwerbewaffneten Soldaten vor dem Präsidentenpalast vorgefahren seien. Nach einem halbstündigen Feuergefecht mit der Präsidentengarde hätten die Angreifer jedoch aufgegeben. Als treibende Kraft hinter dem Putschversuch gilt der Luftwaffenoffizier Sank Saley Gourouza. Im Februar war Exaußenminister Mohamed Bazoum – ein Vertrauter des bisherigen Staatschefs Mahamadou Issoufou – als Sieger aus der Präsidentenwahl hervorgegangen. Sein Herausforderer und Expräsident Mahamane Ousmane hatte von Wahlbetrug gesprochen. (dpa/jW)