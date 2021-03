Der Schauspieler Thiemo Strutzenberger erhält den diesjährigen 3sat-Preis zum Berliner Theatertreffen. Der aus Österreich stammende Strutzenberger wird für seine Leistung in »Graf Öderland« ausgezeichnet, einer Koproduktion von Theater Basel und Residenztheater München. Strutzenberger spiele einen »Hochrisiko-Öderland«, für den die Trennlinien von Wachtraum und panischer Klarheit durchlässig seien, erklärte die Jury am Dienstag. »Und bei dem Entfremdung, kulturelles Unbehagen, zivilgesellschaftlicher Überdruss in die pure Aggression umschlagen: die traumatische Quintessenz eines Wutbürgers.« Das Berliner Theatertreffen gehört zu den renommiertesten deutschsprachigen Bühnenfestivals. (dpa/jW)