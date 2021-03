Dann reißt er sich die Maske ab

Eric Livingston Seltsame Blüten: John Stanier, Mike Patton, Duane Denison und Trevor Dunn

Um gleich mal einen Irrtum aufzuklären: Tomahawk ist keine Supergroup. Auch wenn Promoter gerne nostalgiehungrige Konsumenten mit der beeindruckenden Liste an Bands locken, in denen die Mitglieder spielen oder gespielt haben: Faith No More, The Jesus Lizard, Mr. Bungle, Fantomas, Melvins, Helmet. Erster Einwand: Gut die Hälfte der genannten Bands stammen aus dem Lebenslauf des ewig produktiven Sängers Mike Patton. Zweiter Einwand: Bei allem angebrachten Respekt für den Bassisten Trevor Dunn und den Schlagzeuger John Stanier – Tomahawk ist vor allem das Projekt von Patton und Gitarrist Duane Denison.

Aber um auch das gleich klarzustellen: Dass es keine Supergroup ist, ist positiv gemeint. Denn wem gefallen etwa die Traveling Wilburys – Prototyp der Supergroup – wirklich? George Harrison, Jeff Lynne, Roy Orbison, Tom Petty und Bob Dylan beim Jammen zuzuhören ist in etwa so, wie einem All-Star-Spiel der US-Basketballiga NBA zuzuschauen. Es ist schön, dass die Jungs mal zusammen Spaß haben dürfen. Aber die Addition von Talenten macht noch keine Mannschaft. Gemeinsam sind sie oft weniger als die Summe aller Teile.

Nicht bei Tomahawk. Erst recht nicht bei ihrem inzwischen fünften Album »Tonic Immobility«. Klingen die Gitarren nach Jesus Lizard? Verdammt, ja! Und croont, säuselt und kreischt sich Patton gewohnt schizophren durch alle Tonlagen und Stile? Natürlich. Aber bei Tomahawk gleicht sich damit jeweils das aus, was bei den berühmteren Vorgängerprojekten fehlte. Faith No More rutschte bei aller Vielseitigkeit instrumental oft ins Klischee, was der Intelligenz von Pattons Stimme entgegenwirkte. Jesus Lizard hatte einen bis heute einmaligen Sound, vor allem geprägt von Denisons zirkelnden Riffs, dem beißenden Sound seiner Aluminiumhalsgitarren, den hypnotischen Beats – aber David Yows Stimme wurde dem Sound nie ganz gerecht.

Tomahawk hingegen ist in all seiner Eigenartigkeit ausgewogen, etwa in der neuen Single »Business Casual«: Trevor Dunn legt ein treibendes, uneitles Bassfundament, das dem 4/4-Takt ständig höhere Komplexität unterstellt, das Schlagzeug rockt wunderbar auf der Stelle, die Snare auf die Offbeats nach zwei und vier, alles lässt einen an der Süßlichkeit von Pattons Falsetto zweifeln, zu Recht: »In the voodoo dome of empty calories« säuselt er in der Strophe, um im Refrain einen seiner typisch sloganesquen Einzeiler zu schmettern: »Bad Cholesterol/Business Casual!« Hier brodelt der Magen vom schwerbekömmlichen Büromittagspausenalltag mit seinen leeren Kalorien und freudlosen Kleiderordnungen.

Oder »Doomsday Fatigue«: Die Gitarren errichten eine bedrohliche Westernkulisse mit anspruchsvollen Harmonien, Patton pendelt zwischen Psychotischem und Süßlichem. Die Drums könnten eine kitschige Popbalade begleiten, aber mit den Coronaassoziationen im Text wirken sie bedrohlich: Erschöpft von »Doomsday«, dem Tag des Jüngsten Gerichts, tragen wir unser »Covid smile«. Ja, die Texte sind in der Pandemie entstanden, aber die instrumentelle Düsterkeit ist zeitlos: Die Band nahm die Tracks schon vor mehr als zwei Jahren auf, erst der Lockdown gab dem vielbeschäftigten Patton Zeit, Texte und Gesang beizusteuern.

»Tonic Immobility« ist vielleicht das beste Tomahawk-Album, aber nur knapp. Schon das Debüt »Tomahawk« (2001) hatte eine Reife und gleichzeitige Experimentierfreudigkeit, die selten ist – vor allem dafür, dass die Lieder durch postalischen Austausch von Demos zwischen Denison in Nashville und Patton in San Francisco entstanden. »Mit Gas« (2003) und »Oddfellows« (2013) hielten das Niveau, der einzige Ausreißer ist »Anonymous« (2007): Die Interpretation von indigenem Liedgut war eher »interessant«.

Aber der beste Einstieg in die Welt von Tomahawk ist ein Livevideo von »God Hates a Coward« bei einem australischen TV-Sender: Die Band trägt Polizeiuniformen, Patton dazu eine Pilotenmaske, durch deren eingebautes Funkgerät er die knisternden Strophen singt. Dann reißt er die Maske ab und croont durch ein weiteres Mikrophon mit viel Hall den bombastischen Refrain, zwischendrin fummelt er an Samplern und Synthesizern. Ein eigenartiges, eigensinniges Ensemble, keine Supergroup.