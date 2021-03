Niederlande: Kirche bei Explosion beschädigt

Den Haag. In den Niederlanden ist bei einer Explosion eine Kirche leicht beschädigt worden, die zuvor wegen Missachtung der Empfehlungen zur Eindämmung der Coronapandemie in die Schlagzeilen geraten war. Bei der Explosion am frühen Dienstag morgen in Krimpen aan den IJssel sei niemand verletzt worden, teilte die Polizei im Kurznachrichtendienst Twitter mit. Die Fassade des Gebäudes sei allerdings beschädigt worden. Niederländischen Medien zufolge gehen die Ermittler davon aus, dass die Explosion durch starke Feuerwerkskörper verursacht wurde. (AFP/jW)