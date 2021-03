»Geberkonferenz« für Syrienflüchtlinge

Brüssel. Die UNO hat den Hilfsbedarf für Kriegsflüchtlinge in Syrien in diesem Jahr auf mehr als zehn Milliarden US-Dollar (8,5 Milliarden Euro) beziffert. Wie die Vereinten Nationen zum Start einer zweitägigen internationalen »Geberkonferenz« in Brüssel am Montag mitteilten, hat sich die Lage von Millionen Vertriebenen in Syrien und in Nachbarländern durch die Coronapandemie nochmals verschlechtert. Die Menschen sähen sich »wachsendem Hunger und Armut« ausgesetzt und bräuchten dringend Unterstützung. (AFP/jW)