Kabul: Kundgebung für breiten Friedensprozess

Kabul. In Afghanistan haben Hunderte Aktivistinnen und Aktivisten bei einer Kundgebung gefordert, die gesamte Gesellschaft in die Friedensgespräche einzubeziehen. »Unsere Stimmen müssen gehört und miteinbezogen werden«, hieß es in einer Erklärung, die nach Angaben der Veranstalter mehr als 1.300 Teilnehmer am Montag in der Hauptstadt Kabul unterzeichneten. Die Aktivisten forderten die Regierung, die Taliban und die »internationale Gemeinschaft« demnach dazu auf, alle Teile der Gesellschaft am Friedensprozess zu beteiligen. Sie forderten zudem den Abzug der internationalen Truppen aus dem Land. (dpa/jW)