Gasleitung Eugal fertiggestellt

Kassel. Die Europäische Gasanbindungsleitung Eugal ist nach Angaben des Betreibers fertiggestellt worden. Ein zweiter Strang sowie eine Verdichterstation seien am Donnerstag in Betrieb genommen worden, teilte der Fernleitungsnetzbetreiber Gascade in Kassel mit. Somit könne die Leitung jährlich bis zu 55 Milliarden Kubikmeter Erdgas transportieren. (dpa/jW)