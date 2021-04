Opec plus weitet Ölfördermenge aus

Wien. Nach monatelangem Festhalten an einem Förderlimit ändern die Opec-plus-Staaten vorsichtig ihren Kurs. Für die Monate Mai, Juni und Juli werde die aus 23 Ländern bestehende Ölallianz ihre Produktion steigern, vereinbarten die Energieminister bei einer Onlinekonferenz am Donnerstag. Im Mai und Juni sollen 350.000 Barrel (ein Barrel hat 159 Liter) am Tag mehr auf den Markt gebracht werden als aktuell. Im Juli solle die Steigerung 450.000 Barrel am Tag betragen, teilte das kasachische Energieministerium mit.(dpa/jW)