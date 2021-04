Verzögerungen nach Zugkollision

Fallersleben. Bahnreisende auf der Strecke Berlin–Hannover müssen nach dem Zusammenstoß zweier Loks in Wolfsburg weiterhin 50 bis 70 Minuten Verspätung einkalkulieren – voraussichtlich bis nach Ostern. An dieser Prognose nach dem Unfall habe sich nichts geändert, sagte ein Bahnsprecher am Freitag morgen. Am Mittwoch abend war am Bahnhof Fallersleben in Wolfsburg eine Lok mit dem Triebfahrzeug eines Güterzuges kollidiert. (AFP/jW)