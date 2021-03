Kosovo: Kurti mit Regierungsbildung beauftragt

Visar Kryeziu/AP/dpa Albin Kurti gibt seine Stimme bei der vorgezogenen Parlamentswahl ab (Pristina, 14.2.2021)

Pristina. Im Kosovo ist der Politiker Albin Kurti mit der Regierungsbildung beauftragt worden. Das Mandat erteilte der amtierende Staatspräsident Glauk Konjucfa, wie die Präsidialkanzlei in Pristina am Montag mitteilte. Wenige Stunden zuvor hatte sich das neue Parlament konstituiert, das aus den Wahlen am 14. Februar hervorgegangen war. Kurtis Partei Vetevendosje (Selbstbestimmung) besetzt darin 58 der 120 Mandate. Zusammen mit Vertretern von »ethnischen Listen« hat Vetevendosje eine absolute Mehrheit. Deshalb wird mit einer zügigen Regierungsbildung gerechnet. Kurti war bereits von Februar bis Juni 2020 Regierungschef. (dpa/jW)