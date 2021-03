Studie: Rassismus auf britischem Arbeitsmarkt

London. Während der Coronapandemie hat in Großbritannien die Erwerbslosigkeit unter jungen Schwarzen, Asiaten und Angehörigen anderer Minderheiten einer Studie zufolge deutlich stärker zugenommen als bei Weißen. Die Quote bei den BAME (Black, Asians and minority ethnic) im Alter von 16 bis 24 Jahren sei von 18,2 auf 27,3 Prozent geschnellt, teilte die Gewerkschaft TUC am Sonnabend mit. Bei gleichaltrigen Weißen sei sie nur von 10,1 auf 12,4 Prozent gestiegen. TUC-Generalsekretärin Frances O’Grady sagte, der unverhältnismäßige Effekt auf junge BAME-Mitglieder sei ein weiterer Beweis für Rassismus auf dem Arbeitsmarkt. (dpa/jW)