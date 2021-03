BRD: Milliarden Euro auf Konten gehortet

München. Ökonomen und Banker erwarten kein kurzfristiges Ende des aktuellen Konsumstaus in Deutschland. »Die Einlagen werden weiter wachsen, das zeigt sich schon in den ersten acht Wochen des neuen Jahres«, wird Jürgen Gros, Präsident des bayerischen Genossenschaftsverbands, am Sonntag in einer dpa-Meldung zitiert. »Die Kunden hatten deutlich weniger Möglichkeiten zum Konsumieren«, ergänzte Christian Nau, der Geschäftsführer des Kreditbereichs beim Onlineportal Check24. Die Fachleute rechnen zwar damit, dass der Konsum wieder anzieht, wenn die Krise abklingt. »Allerdings nicht schlagartig«, so Nau.(dpa/jW)