Kreuzworträtsel

Unter den Einsenderinnen und Einsendern des richtigen Lö­sungs­worts bis Mittwoch, 31. März, an junge Welt, Torstr. 6, 10119 Berlin, oder per E-Mail an ­­redaktion@jungewelt.de verlosen wir zweimal das Buch: »Pariser Platz 13 – Eine Komödie aus dem Schönheitssalon und andere Texte über Kosmetik, Alter und Mode« von Vicky Baum, erschienen bei Aviva.

Das Buch »Eurovisionen« vom Redaktionskollektiv der Hamburger Ortsgruppe der Roten Hilfe e.V. (Hg.), erschienen bei Laika, haben gewonnen: Petra Lehmann aus Trebbin und Klaus Weber aus Neuried.