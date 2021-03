jW

Veränderte Welt

Zu jW vom 20./21.3.: »Eiszeit in Alaska«

Corona macht für alle sichtbar: Es gibt weltweit tiefgreifende Änderungen im Leben von Staaten und ihrer Bewohner. Der allgemeine Tenor geht jedoch in die Richtung: Bald werden wir die Krise überwunden haben, alles wird wie vorher sein. Aber werden die Ströme von Menschen, Material (Ware) und Informationen rund um den Globus von unserer fragilen Umwelt weiter in dieser Form zu verkraften sein? Werden wir uns nicht darauf konzentrieren müssen, unsere Schöpfung gemeinsam zu erhalten, anstatt auf der Jagd nach Profit um den Globus zu hetzen? Damit lösen wir alle Missverhältnisse aus, welche die Spezies Mensch in ihrer Existenz bedrohen. Umweltvernichtung, Flucht, Stellvertreterkriege und eine »Sedierung« von uns selbst durch geistige Verflachung, Konsumismus und selbstverschuldete physische Gebrechen. Die Meldungen der letzten Tage signalisieren: Die alte Welt funktioniert nicht mehr in gewohnter Form. Chinas Chefdiplomaten wiesen beim Gipfeltreffen in Anchorage den Anspruch der USA zurück, für die ganze Welt zu sprechen. Der übliche Versuch der US-Amerikaner, die Chinesen zu belehren und abzumahnen, lief ins Leere. Die USA sollten ihre eigenen Menschenrechtsprobleme und die Defizite ihrer Demokratie unter die Lupe nehmen. (…) Die USA sind das Ergebnis des Landraubes und des Genozids an den Ureinwohnern, sie akkumulierten aus der Sklaverei, sie warfen die erste Atombombe auf ein besiegtes Land, sie logen mehrere Kriege herbei, sie sind das Paradebeispiel des inneren sozialen Missstandes. Eine Zuwendung zu ihren Problemen würde der Welt guttun!

Norbert Staffa, Großolbersdorf

Erst das Fressen

Zu jW vom 22.3.: »Klassismus«

Gerhard Henschel tut so, als wäre er der letzte Verfechter des guten Sprachgeschmacks. Und dann geht er allen Ernstes her und verteidigt den Begriff »sozial Schwache«? Der kommt aus der gleichen Neusprechmanufaktur wie das Unwortpaar »Arbeitnehmer« und »Arbeitgeber«. Vordergründig hat man ihn als Euphemismus eingeführt, weil er angeblich weniger stigmatisierend ist als »arm« oder »mittellos«. Das wäre schlimm genug, denn er bringt dem Armen keine Butter aufs Brot, aber dem Verwender das wohlige Gefühl, ein besonders rücksichtsvoller Mensch zu sein. Und so billig! Hintergründig verschiebt das Vernebelungswort die Schuld von den unzureichenden Verhältnissen auf das arme Individuum. Wo Armut ein wertfreier Begriff für einen Mangel an materiellem Wohlstand ist, da ist Schwäche eine Schuldzuweisung. Armut ist plötzlich keine Frage von Eigentumsverhältnissen mehr, von Unternehmensschließungen, Umstrukturierung zum Wohle der Shareholder, Niedrigstlöhnen oder der völlig unzureichenden Absicherung von Kindern, sondern Schwäche. Es ist ein als Rücksichtnahme getarnter Tritt in den Arsch: Nimm dich gefälligst zusammen, sei stark und verwertbar! Der Gipfel der Infamie ist es, Arme auch noch »sozial schwach« zu nennen, ganz so, als sei Besitz eine soziale Tugend. Wenn überhaupt, dann wäre es finanzielle Schwäche. Alleinerziehende Mütter, die es schaffen, ihre Kinder trotz materieller Not großzuziehen und ihnen eine anständige Bildung zu ermöglichen, sind sozial ganz offensichtlich stark. Sie sind die Gruppe mit dem größten Armutsrisiko. Menschen, deren Rente nach vierzig und mehr Jahren Arbeit nicht zum Leben reicht, haben keine sozialen Defizite. Sozial schwach sind diejenigen, die an den Armutslöhnen prächtig verdienen. Es ist eine Frage des Anstandes und der sprachlichen Aufrichtigkeit, Arme arm zu nennen. Denn erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral, und mit großem Abstand danach kommt die »achtsame« Sprache.

Heidrun Jänchen, per E-Mail

Aufgabe verfehlt

Zu jW vom 25.3.: »Mit Vollgas in die Pleite«

Elementare Aufgabe der Bahn wäre, den Transport von Personen und Gütern in Breite und Fläche entsprechend dem persönlichen und gesellschaftlichen Bedarf zu gewährleisten, nicht den größtmöglichen Profit mit Konzentration nur auf Hauptstrecken zu generieren. Das heutige Schienennetz ist gegenüber der Kaiserzeit auf einen Bruchteil reduziert worden. Nahverkehr und Nebenstrecken müssten reaktiviert werden, und im Zeichen des Klimawandels ist es unerlässlich, Straßenverkehr weitestmöglich auf die Schiene zu bringen. Große Profite sind dabei nicht möglich, aber auf der Habenseite muss auch der gesellschaftliche Nutzen mit verbucht werden.

Dieter Reindl, Nürnberg (Onlinekommentar)

Umdenken notwendig

Zu jW vom 18.3.: »›Die Tierwirtschaft hat ­Auswirkungen auf das Klima‹«

Endlich eine echte humane und ökologische Betrachtungsweise. Den erwähnten untragbaren ethischen, humanen, ökologischen und wirtschaftlichen Aspekten sollte man bei dieser Gelegenheit auch die negativen medizinischen Aspekte des Fleischkonsums zur Seite stellen. Der übermäßige Verzehr von Fleisch fördert Krankheiten, für deren medizinische Behandlung jährlich Milliarden ausgegeben werden, wobei viele Erkrankte jedoch zum Beispiel durch Krebs den Tod erleiden. Ein Umdenken in der Gesellschaft und in der Politik ist dringend notwendig. Ich wünsche mir eine Partei, die notwendige Schritte zu einer humanen und naturgemäßen Veränderung (…) in ihr Programm aufnimmt, wie zum Beispiel: Verzicht auf die Überproduktion sämtlicher Waren, die zum großen Teil auf dem Müll landen, gerade auch beim Fleisch; Verzicht auf die Militärindustrie, die der größte Umweltkiller ist und die gesamte Zivilisation zu vernichten droht (…); deswegen konsequenter Austritt aus allen Nuklearwaffenprogrammen und der NATO; Verzicht auf alle Kriege, egal unter welcher Definition sie verkauft werden, da es keine »Menschenrechtskriege«, »humanitären Kriege« oder »Friedenseinsätze« gibt. Mit den Parteien, die sich heute als Umweltparteien ausgeben, erreichen wir nur das Gegenteil von dem, was sie in ihren Programmen versprechen.

Olivera Götz, per E-Mail