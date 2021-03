»Arbeiter dürfen ihre Kurzarbeit selbst bezahlen«

Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa Arbeiter bei einem Autozulieferunternehmen in Eisenach

Die Coronapolitik der Bundesregierung ist in der Krise und entwickelt mehr und mehr chaotische Züge. Die sogenannten Ruhetage um Ostern herum mussten – verbunden mit einer Entschuldigung der Kanzlerin – zurückgenommen werden. Was ist davon zu halten?

Was als Chaos erscheint, ist es auch tatsächlich. Dahinter steckt, dass die Bundesregierung von ihrer eigentlichen Aufgabe getrieben ist: die Interessen der herrschenden Klasse, die Interessen des Monopolkapitals umzusetzen. Das bringt sie bei ihren Coronamaßnahmen ständig in Widersprüche. Wie am Test-, Impfstoff-, Bildungs- und Auszahlungschaos zu sehen ist, hat das mit dem Schutz der Gesundheit der Bevölkerung kaum zu tun. Die Bundesregierung ist hin- und hergerissen, um einerseits die Profitinteressen der Konzerne zu berücksichtigen und andererseits zu versuchen, irgend etwas als Krisenlösung anzubieten. Eine Folge war das Ruhetagschaos. Hinter dem Beschluss steckte der Versuch, eine Phase mit reduzierten Kontakten hinzukriegen, um die Übertragung des Virus zu stoppen. Hinter dem Widerruf steckten die Interventionen des Bundesverbands der Arbeitgeberverbände und der Automobilindustrie. Nach einem Treffen mit Merkel wurde die Rücknahme des »freien« Gründonnerstags gestoppt. Das Schließen für einen Tag würde das Zusammenbrechen der weltweiten Produktionsketten bedeuten, so deren Lamento. Das Kapital macht Druck.

Wie erklären Sie die Impfstoffkrise?

Abgesehen davon, dass man nicht genug Geld in die Hand nehmen wollte, um Impfstoff zu besorgen, hängt der Skandal, dass nicht genügend vorhanden ist, mit den internationalen Beziehungen zusammen. Eine Ursache dafür ist, dass die Bundesregierung den russischen Impfstoff »Sputnik V« als einzigen Impfstoff mit der Begründung nicht bestellt hat, die Tests seien noch nicht abgeschlossen. Bei allen anderen hat sie es trotzdem gemacht. Aus politischen Gründen wurde darauf verzichtet, weil man Russland bashen muss. Deshalb wird mit Verspätung geimpft. Monatelang konnten sich nicht mal die Ärzte und das Pflegepersonal schützen. Das grundsätzliche Problem: Forschung und Produktion sind privatisiert – allerdings unter Ausnutzung öffentlicher Gelder. Das Gesundheitswesen ist kaputtgespart; schon seit Jahren wurde nicht mehr substantiell investiert. Ansonsten klaut man ärmeren Ländern den Impfstoff. Dieser ganze Prozess ist kontraproduktiv für die Menschheit. Weltweit müssen alle Impfstoffe vergesellschaftet und die Patente dafür freigegeben werden.

Und das Testen?

Auch hier ist ersichtlich, dass es keine Strategie gibt. Klar war es dringend, die Schulen wieder zu öffnen. Aber die unkoordinierte Weise, in der das geschieht, hat mit Sparorgien und Profitinteressen zu tun. Beispiel: Schulen wurden geöffnet, obgleich klar war, dass man vor Ostern nur einen Test für zwei Wochen pro Schüler hatte. Obendrein sollen sie sich selber die Stäbchen in den Rachen schieben. Das kann nicht klappen.

Wie bewerten Sie die Konjunkturpakete des Bundesfinanzministers Olaf Scholz?

Von wegen staatliche Wohltat, wie stets fälschlich dargestellt: Das Großkapital bekommt die »Bazooka«, Kleingewerbetreibende und Kulturschaffende fast nichts. Arbeiter und Angestellte dürfen ihre Kurzarbeit mit ihrem eigenen Geld bezahlen: Das haben sie zuvor selber in die Arbeitslosengeldkasse eingezahlt, beziehungsweise es sind ebenso von den Arbeitern erwirtschaftete Anteile des Arbeitgebergeldes.

Wie kommt es – wie zuletzt wieder in Kassel – dazu, dass der Staat Demonstranten gewähren lässt, die sich nicht an Auflagen halten und so die Gesundheit der Bevölkerung gefährden?

Damit die Menschen nicht wahrnehmen, dass hinter all dem Chaos das System kapitalistischer Konkurrenz und der Profitmacherei steckt, braucht man Kräfte, die von dieser Ursache ablenken. Diese Rolle kommt den Coronaleugnern zu. Deshalb tut die im Interesse der herrschenden Klasse agierende Politik wenig, um sie an ihrem Tun zu hindern.

Sind Linke mit ihrem Protest dagegen und gegen die staatliche Coronapolitik zu defensiv?

Ja. Wir müssen auf die Straße gehen und das System des Monopolkapitalismus hinter dem Chaos entlarven. Die Forderung »Weg mit dieser Bundesregierung« wird sinnig, wenn sie nicht darauf hinausläuft, diese Regierung bei der Bundestagswahl im September durch eine andere zu ersetzen, die erneut nur die Kapitalinteressen verwaltet.