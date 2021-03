Keine Gleichstellung im Spitzensport

Berlin. Im deutschen Spitzensport ist Gleichstellung noch in weiter Ferne. In einer nicht repräsentativen, anonymen Onlineumfrage des SWR unter 719 Spitzensportlerinnen gaben nur 43 Prozent den Sport als Haupteinnahmequelle an, 41 Prozent der Befragten verdienen weniger als 10.000 Euro im Jahr, obwohl die meisten auf internationalem Niveau agieren. Jede Dritte gab an, für ihren Erfolg spiele auch ihr Äußeres eine Rolle, und es werde ein anderes Verhalten als von männlichen Kollegen erwartet. Jede vierte Teilnehmerin wurde in ihrem Sport schon einmal sexuell belästigt, fast ein Fünftel berichtet von Stalking, Anfeindungen oder Beschimpfungen. (dpa/jW)